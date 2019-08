Incidente a Misano: moto a terra, grave il passeggero

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, a Misano Adriatico, in Via del Carro. Per cause tuttora al vaglio della Polizia Municipale, una moto di grossa cilindrata con due persone in sella, ha perso il controllo all'altezza della rotonda, rovinando a terra. Ad avere la peggio il passeggero, intubato e trasportato d'urgenza in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena. Nella caduta sembra abbia riportato un serio trauma toracico.