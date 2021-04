Incidente a Murata: 25 giorni di prognosi per un 30 enne del Titano

E' un 30 enne sammarinese il ragazzo coinvolto nell'incidente di ieri sera a Murata mentre era a bordo della sua moto Bmw F800 Gs. Per lui 25 giorni di prognosi. Ha riportato una frattura ad un arto superiore e una contusione. Illeso invece il conducente dell'auto, un 48 ucraino. Secondo la ricostruzione fornita della Polizia Civile, l'uomo a bordo di una Nissan Altera stava uscendo dall'ex Tiro a volo quando è entrato in collisione con la moto che proveniva da Fiorentino, in direzione Città. Un impatto molto violento che ha distrutto la moto, con pezzi lungo tutta la carreggiata. Sul posto due pattuglie della Polizia Civile che hanno provveduto a chiudere la strada nei due sensi di marcia per i rilievi. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in Ospedale.