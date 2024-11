CRONACA Incidente a Murata, motociclista sammarinese trasportato in ospedale A perdere il controllo della moto, un ragazzo di 22 anni. Intervenuti il 118 e la Polizia civile per i rilievi

Erano circa le 18.40 di sabato quando un motociclista – un sammarinese di 22 anni – ha perso il controllo della proprio moto, cadendo sull'asfalto. Il sinistro, in cui non sono stati coinvolti altri veicoli, si è verificato in via del Serrone, a Murata, all'altezza dell'ingresso dell'ex Tiro a volo. Pare che la moto stesse scendendo in direzione Fiorentino.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in Pronto soccorso, dove gli sono state riscontrate diverse fratture. Il giovane rimane ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Sul posto la Polizia civile per verificare la causa del sinistro.

