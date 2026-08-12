Incidente a Murata tra auto e bici: 59enne trasferito all’Infermi di Rimini

Dopo l'urto il ciclista è finito contro un palo ed è caduto a terra violentemente. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e la frattura di una spalla

Incidente a Murata tra auto e bici: 59enne trasferito all’Infermi di Rimini.

Incidente stradale nella mattinata a Murata, all'altezza del Bar Tabarrini, dove un'auto e un ciclista sono rimasti coinvolti in uno scontro. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava effettuando una manovra per immettersi nel parcheggio quando si è verificato l'impatto con il ciclista, che dopo l'urto è finito contro un palo ed è caduto a terra violentemente

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti Polizia Civile, Gendarmeria e personale sanitario del 118. Il ciclista, un 59enne residente a Riccione, è stato assistito sul luogo dell'incidente e successivamente trasportato all'Ospedale di Stato. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e la frattura di una spalla. Il 59enne è stato quindi trasferito all'ospedale Infermi di Rimini per proseguire le cure. La Polizia Civile è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

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