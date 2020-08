Incidente a Rimini: scooter con targa sammarinese investe un pedone

Incidente a Rimini: scooter con targa sammarinese investe un pedone.

Incidente nella mattinata a Rimini in Via Graziani, nei pressi della chiesa di San Nicolò. Secondo una prima ricostruzione una giovane a bordo di uno scarabeo con targa sammarinese, ha investito un pedone che stava trasportando del materiale elettrico, con un carrello portacarichi, sulle strisce pedonali in direzione mare/monte. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica. L'uomo ha riportato lesioni gravi, accusando un forte dolore alla spalla, ma era cosciente all'arrivo dei soccorsi. Anche la ragazza, che non ha avuto traumi importanti, è stata portata al Pronto Soccorso per accertamenti. La strada è stata chiusa dalla Polizia Municipale in direzione mare per i rilievi e per ricostruire la dinamica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Seguiranno aggiornamenti





Foto Gallery

I più letti della settimana: