Incidente a Rimini tra due motociclisti, surreale la dinamica

Incidente nel pomeriggio a Rimini che per fortuna non si è concluso in maniera tragica ma ha una dinamica surreale. E' avvenuto alle 17 sulla statale Adriatica, alla rotonda di Fiabilandia tra due moto, entrambe dirette verso Riccione. I due centauri sono entrati in collisione ed uno dei due è finito col proprio mezzo contro una cuspide, posizionata allo svincolo proprio per attutire l' impatto tagliente del guard rail. Ma la cuspide era piena d'acqua e per evitare il peggio un testimone ha estratto il ferito dal suo interno. I due centauri sono stati entrambi soccorsi e portati in ospedale.



