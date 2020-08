Incidente a Serravalle: 24enne sammarinese lotta tra la vita e la morte

Incidente nel tardo pomeriggio a Serravalle, in Via Cesare Cantù. Un sammarinese di 24 anni a bordo della sua moto KTM di tipo fuoristrada stava risalendo lungo la strada quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato contro un cancello. Nell'urto ha riportato gravissime lesioni, tanto da rendere urgente il trasporto al Pronto Soccorso. Data la gravità delle sue condizioni è stato disposto il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena con elisoccorso. Sul posto Gendarmeria e Polizia Civile per i rilievi. Il giovane sammarinese è stato portato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Lotta tra la vita e la morte

Seguiranno aggiornamenti

