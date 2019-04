Incidente a Serravalle, lievi lesioni per una sammarinese

Incidente alla Ciarulla, in rotatoria “Guidi”, nel primo pomeriggio, con lo scontro fra due auto. Una Fiat Panda, condotta da una sammarinese del '44, si è scontrata con una Citroen C4, targa italiana. Sul posto una pattuglia della Polizia Civile per i rilievi e personale del 118 per i soccorsi. Per la donna, solo lievi lesioni. E' già stata dimessa, con una prognosi di 4 giorni.