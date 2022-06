Incidente a Serravalle, scontro tra bici e auto in sosta

Nella tarda mattinata di sabato 4 giugno a Serravalle, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il conducente di una bicicletta e un’autovettura. D.L. classe 1966, cittadino italiano, a bordo della propria bici, percorreva via IV Giugno sulla carreggiata discendente della superstrada e giunto nei pressi del ristorante "Il Monte", è entrato in collisione con un veicolo in sosta. A seguito del violento urto, il conducente della bici è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato tramite ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, dove gli sono state riscontrate delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. D.L. è stato poi trasferito e ricoverato presso un ospedale italiano, per ulteriori accertamenti sanitari. Sono in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.