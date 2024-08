Incidente a Torraccia: sammarinese si ribalta con un mini escavatore, 30 giorni di prognosi

Ieri, intorno alle 17, a Torraccia un sammarinese impegnato in lavori su un pendio ripido e rizollato si è ribaltato con il suo mini escavatore. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma le operazioni hanno richiesto tempo per consentire un'adeguata stabilizzazione dell'uomo. Successivamente, è stato trasportato in sicurezza all'ambulanza utilizzando una barella a cucchiaio. Sul posto hanno collaborato la Polizia Civile, l'unità antincendio, la Guardia di Rocca e il 118. Il ferito è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, con una prognosi di 30 giorni.

