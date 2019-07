Incidente a Valdragone: ferite lievi per una donna. Strada chiusa per circa 1 ora

Uno scontro è avvenuto alle 12 in direzione Cà Rigo, a Borgo Maggiore. Coinvolte due vetture: la peggio per la conducente della Suzuki che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. Danni ingenti per i mezzi recuperati dal carro attrezzi. Sul posto una pattuglia della Polizia Civile e una della Gendarmeria per i rilievi dell'incidente e per ripristinare dal viabilità, dal momento che via Sesta Gualdaria all'incrocio con Greppia del Cerreto è stata chiusa circa un'ora proprio per consentire la ricostruzione della dinamica dello scontro.