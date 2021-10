Incidente a Verucchio, cappotta auto sammarinese

È stato necessario far decollare l'eliambulanza da Bologna, l'unica a poter volare col buio, per soccorrere la persona che, a bordo di una Peugeot, si è cappottata a Verucchio nel tardo pomeriggio di ieri. Pare che l'auto, con targa sammarinese, non abbia coinvolto nessun'altra vettura. È dunque possibile che il conducente abbia colpito un cordolo prima di ribaltarsi in via Giuseppe Nanni. Al volante un uomo di circa 80 anni trasportato al "Bufalini" di Cesena.

