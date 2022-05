SUPERSTRADA Incidente al confine di Dogana, violento frontale fra due auto

Grave incidente, poco dopo le 22.30 di sabato, sulla Superstrada a Dogana, qualche decina di metri dopo il confine. Un'Audi A3 con targa sammarinese stava viaggiando in direzione monte quando si è scontrata con un'Audi Q3, targata italiana, che – dalle prime testimonianze –, dalla corsia discendente, pare svoltasse in via Dogana. Violento l'impatto, con i cofani delle auto che si sono accartocciati. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze del 118 sammarinese per soccorrere i diversi feriti. Nell'attesa dei soccorsi, molte persone si sono avvicinate al luogo del sinistro per cercare di prestare il primo aiuto alle persone coinvolte. Per ricostruire la dinamica e liberare la sede stradale è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Rimini. A poca distanza anche una pattuglia della Gendarmeria.

