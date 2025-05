INFORTUNIO Incidente alla Lavanderia Sammarinese: dipendente incastrato in un macchinario, liberato senza conseguenze gravi A liberarlo sono stati i colleghi. Sul posto il Dipartimento Prevenzione e la Polizia Civile

Incidente sul lavoro alla Lavanderia Sammarinese di Gualdicciolo. Nelle scorse ore un dipendente, cittadino italiano, classe '68, ha avuto un infortunio al braccio destro, rimanendo incastrato in un macchinario. Per fortuna è stato evitato il peggio, anche grazie al pronto intervento dei colleghi che lo hanno liberato. Per lui sei giorni di prognosi e nessuna grave conseguenza. Solo un brutto spavento, quindi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Dipartimento Prevenzione e la pattuglia della Sezione Antincendio della Polizia Civile.

