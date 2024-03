INCIDENTE Incidente alla Porta del Paese: auto impatta contro i pilastri a bordo strada Non risultano coinvolti atri veicoli

Incidente alla Porta del Paese: auto impatta contro i pilastri a bordo strada.

Incidente questa mattina a San Marino proprio davanti alla Porta del Paese. Per cause ancora al vaglio una BMW con targa sammarinese è andata a sbattere contro i pilastri posti a lato della carreggiata stradale per delimitare il camminamento destinato ai pedoni. Divelti alcuni paletti e danneggiata l'auto, non risultano coinvolti atri veicoli. Sul posto, per gli accertamenti, una pattuglia della Polizia Civile.

