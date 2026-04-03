Incidente alla rotonda delle Befane: moto contro guardrail dopo lo scontro con un auto

Incidente nel pomeriggio alla rotonda del centro commerciale Le Befane, all’uscita in direzione Riccione, dove un’autovettura con targa svizzera, condotta da una donna, si è scontrata con una moto Kawasaki. A seguito dell’impatto, il motociclista è finito contro il guardrail e la moto è carambolata per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente Carabinieri, Polizia Stradale e sanitari del 118. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la statale 16 in direzione Riccione è stata temporaneamente chiusa al traffico, con disagi alla circolazione per circa un’ora e mezza. La viabilità è stata successivamente ripristinata, mentre la moto è rimasta a lungo sulla carreggiata.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale: la prognosi è riservata e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.









