VIABILITÀ Incidente: auto contro pensilina autobus lungo la superstrata all'altezza di Borgo Maggiore

Incidente nel tardo pomeriggio lungo la corsia discendente della superstrada poco prima della rotonda per scendere ad Acquaviva. Ancora da accertare le dinamiche dell'urto. L'auto, una Fiat panda di colore nero, probabilmente perdendo il controllo, ha urtato contro una pensilina dell'autobus. Sul posto intervenuta la Polizia Civile per ripulire il manto stradale. Non si tratta del primo incidente in quel tratto di strada.

