Incidente Borgo: migliorano le condizioni della 17enne sammarinese.

Sta meglio la 17enne sammarinese rimasta coinvolta nel grave incidente di venerdì scorso a Borgo Maggiore. La ragazza, dopo essere stata operata, è stata trasferita nel reparto chirurgia dell'Ospedale di Stato. Per lei un decorso positivo, tanto che non è possibile indicare una prognosi, potrebbe tornare a casa nel giro di qualche giorno. Discorso diverso per il 26enne alla guida dell'auto, al momento ricoverato in degenza breve; per lui fratture giudicate guaribili in una trentina di giorni.

La Polizia Giudiziaria prosegue intanto le indagini e potrebbero esserci sviluppi sulla vicenda, soprattutto per il ragazzo, visto che gli è stata ritirata la patente dato che gli accertamenti hanno evidenziato la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol e sostanze stupefacenti.

