SCONTRO APE-AUTO Incidente Ciarulla: 15enne schiacciato dalle lamiere Per il ragazzo la prognosi è di 30 giorni

Incidente Ciarulla: 15enne schiacciato dalle lamiere.

Incidente poco dopo la mezzanotte di sabato 7 gennaio a Serravalle in Strada la Ciarulla tra un ape Piaggio con alla guida un 15enne e una Ford Fiesta guidata da una ragazza di quasi 20 anni; entrambi i veicoli hanno targa italiana. L'ape era in direzione Dogana e giunto all'altezza di una curva, per cause in via d’accertamento, si è spostato alla sua sinistra andando nell’altra corsia da dove proveniva il veicolo che percorreva la stessa strada in direzione contraria. Il conducente del tre ruote in seguito alla collisione con la Ford, è rimasto schiacciato dalle lamiere. Per liberarlo è intervenuto il personale della Sezione Antincendio che, con l’utilizzo di pinze e divaricatori, in circa 5/10 minuti è riuscito a liberare l’infortunato in modo che potesse essere soccorso e trasportato dal 118 all’Ospedale di Stato. Sul posto anche la Polizia Civile. Per lui, una prognosi di 30 giorni. Non sembrano esserci state conseguenze per la ragazza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: