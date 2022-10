SCONTRO AUTO-MOTO Incidente Ciarulla: conducente auto rintracciato e denunciato dalla Polizia Civile

Incidente Ciarulla: conducente auto rintracciato e denunciato dalla Polizia Civile.

Incidente la scorsa notte a Serravalle, in località Ciarulla. Un ragazzo sammarinese, in sella ad una moto da cross si sarebbe scontrato contro un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 4:30 di notte, all'altezza del Wonderbay. In seguito all'impatto il minore è dovuto andare al pronto soccorso di San Marino, che ne ha successivamente disposto il trasferimento all'Ospedale Infermi di Rimini. La prognosi al momento è di 30 giorni.

In seguito alla visione delle immagini video, la Polizia Civile di San Marino è riuscita a risalire al veicolo con targa italiana. Il conducente B.M. classe 1995 cittadino italiano, si è in seguito presentato dagli agenti ed è stato interrogato e denunciato a piede libero nelle prime ore della giornata di oggi, lunedì 17 ottobre, gli vengono contestate violazioni penali in quanto in conseguenza di incidente stradale con lesioni gravi, ha volutamente fatto omissione di soccorso alterando i luoghi del sinistro.



