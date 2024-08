Incidente Faetano: il bambino di 9 anni dimesso dal Bufalini

Buone notizie dall'ospedale Bufalini di Cesena sul bambino sammarinese di 9 anni, coinvolto sabato scorso insieme alla sua famiglia in un brutto incidente su strada del Marano, a Faetano. Torna a casa oggi, viene dunque dimesso in buone condizioni. Tornerà tra un mese per fare delle lastre, nell'ambito di un controllo clinico radiologico. Ancora al vaglio della Polizia Civile intanto le cause del sinistro.

