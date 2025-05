Incidente Fiorina: Mattia Ceccoli dimesso dal Bufalini. Ringrazia Polizia Civile, cittadinanza e istituzioni

Dopo quasi un mese di degenza all'ospedale Bufalini di Cesena, è stato dimesso mercoledì Mattia Ceccoli, agente 29enne della Polizia Civile che ha subito l'amputazione transfermorale della gamba sinistra. L'operazione si è resa necessaria a causa delle ferite riportate in seguito al gravissimo incidente avvenuto la notte del 12 aprile, quando un gendarme fuori servizio l'ha investito mentre eseguiva un rilievo.

Mattia e la sua famiglia colgono l'occasione delle dimissioni per ringraziare il corpo della Polizia Civile – in particolare la sezione di infortunistica stradale e pronto intervento –, che ha attivato la raccolta fondi per supportare le spese mediche, e in generale tutta la cittadinanza e le istituzioni per il contributo e la vicinanza dimostrata.