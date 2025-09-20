TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità 10:14 Funerali Kirk: Trump rende omaggio all'attivista conservatore davanti a 200mila persone in Arizona 08:09 Faetano, nuovo gioco donato alla scuola in ricordo di Jenni Tamagnini 07:45 Consiglio Grande e Generale: surrogazione di maternità e cittadinanza al centro dei lavori odierni
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Incidente Fiorina: medaglia al merito per gli agenti della Polizia Civile Mattia Ceccoli e Martina Canuti

Il riconoscimento conferito dai Capitani Reggenti. Il Segretario agli Interni Belluzzi: “Una lezione di vita”

20 set 2025
L'udienza a Palazzo Pubblico
L'udienza a Palazzo Pubblico

Ha ricevuto la medaglia al merito Mattia Ceccoli, agente della polizia civile coinvolto, lo scorso aprile, in un incidente durante il quale ha riportato lesioni gravi.

A conferire il riconoscimento i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, in udienza a Palazzo Pubblico insieme alle autorità civili e militari.

Mattia ora sta meglio e si sta impegnando per tornare allo sport, una delle sue principali passioni, e al lavoro. Al suo fianco, in Aula, l'agente Martina Canuti che era con lui quella notte e che ha prestato le prime cure. Anche a lei una medaglia al merito. "Ci hanno offerto una lezione di vita", ha affermato il segretario agli Interni Belluzzi. Dal Segretario agli Esteri Beccari un tributo a questi "straordinari agenti" e a tutte le forze dell'ordine.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca