Incidente Fiorina: medaglia al merito per gli agenti della Polizia Civile Mattia Ceccoli e Martina Canuti

Ha ricevuto la medaglia al merito Mattia Ceccoli, agente della polizia civile coinvolto, lo scorso aprile, in un incidente durante il quale ha riportato lesioni gravi.

A conferire il riconoscimento i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, in udienza a Palazzo Pubblico insieme alle autorità civili e militari.

Mattia ora sta meglio e si sta impegnando per tornare allo sport, una delle sue principali passioni, e al lavoro. Al suo fianco, in Aula, l'agente Martina Canuti che era con lui quella notte e che ha prestato le prime cure. Anche a lei una medaglia al merito. "Ci hanno offerto una lezione di vita", ha affermato il segretario agli Interni Belluzzi. Dal Segretario agli Esteri Beccari un tributo a questi "straordinari agenti" e a tutte le forze dell'ordine.







