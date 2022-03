Incidente in bici per il Segretario Belluzzi: 30 giorni di prognosi

Incidente in bici per il Segretario Belluzzi: 30 giorni di prognosi.

Brutto incidente in bici in mattinata per il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi. Secondo le prime ricostruzioni stava procedendo in bici lungo la superstrada quando, giunto all'interno della rotatoria del concessionario Guidi, si sarebbe scontrato con un'auto che si stava immettendo da destra. Sul posto è intervenuto il Pronto Soccorso per il trasporto all'Ospedale di Stato, in cui sono state riscontrate al Segretario ferite guaribili in 30 giorni. Belluzzi è stato ricoverato in chirurgia. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia Civile. Sul posto anche la Gendarmeria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: