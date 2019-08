Incidente in Borgo: auto contro scooterone

Brutto incidente attorno all'ora di pranzo alla rotonda che da Borgo porta ad Acquaviva. Coinvolte un'auto e uno scooterone entrambi con targa sammarinese. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti giunti sul logo, ma pare che l'auto, che stava svoltando a destra per risalire, abbia tamponato lo scooter che stava a sua volta salendo in direzione Città.

L'uomo a bordo dello scooter, un 42enne residente sul Titano G.B. le iniziali, è stato trasportato in Ambulanza all'Ospedale di Stato. Per lui sono qualche contusione giudicata guaribile in pochi giorni.

Inevitabili, in quell'ora di punta, le ripercussioni sul traffico in salita. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Civile.