Incidente stradale questa mattina in Città all’incrocio tra via Gino Giacomini e via Cella Bella. Erano le 11 circa quando un 38enne in sella alla sua moto è caduto: ancora al vaglio dalla Polizia la dinamica che ha visto coinvolta anche un'auto guidata da un 61enne del Titano. Sul posto il personale sanitario del 118: al motociclista è stata diagnosticata una prognosi di 25 giorni; illeso il conducente dell’auto.