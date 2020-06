CITTÀ Incidente in Città, si ribalta un veicolo cabinato

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Piana, nel Castello di Città, all'altezza dell'intersezione con via Montalbo. Per cause al vaglio della Polizia Civile accorsa sul posto, un veicolo cabinato che stava salendo da Borgo Maggiore in direzione del centro storico, si è ribaltato sulla fiancata sinistra. Secondo le prime testimonianze, pare che il sinistro sia stato causato da mancata precedenza di un secondo mezzo, una Bmw, che proveniva da via Montalbo.



