INCIDENTE Incidente in moto a Fiorina, due giovani feriti Più grave il ragazzo sammarinese alla guida, ricoverato all'ospedale di Cesena con due vertebre fratturate

Incidente in moto a Fiorina, due giovani feriti.

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente in moto avvenuto ieri sera, sabato 29 agosto, sulla Superstrada a Fiorina di San Marino. I due stavano viaggiando in salita verso Domagnano quando, per cause in corso di accertamento, sono finiti a terra all'altezza della curva nei pressi del negozio "La Sesta Marcia". Alla guida un ragazzo sammarinese.

Secondo le prime informazioni avrebbe perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Con lui viaggiava una ragazza. Il conducente ha riportato la frattura di due vertebre e diverse escoriazioni ed è stato trasferito all'ospedale di Cesena per le cure del caso. Ferita anche la passeggera, accompagnata e ricoverata in pronto soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Civile, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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