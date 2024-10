CORPOLO' Incidente in via Marecchiese: si scontrano un'auto e un furgone [fotogallery] Il giovane è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Le tre persone a bordo del furgone sono rimaste illese.

Intorno alle 14 di oggi, un furgone addetto al trasporto di generi alimentari che viaggiava sulla strada Marecchiese, nei pressi di Corpolò, si è scontrato con un’auto che procedeva in senso opposto.

Il furgone, diretto da Rimini verso Villa Verucchio, stava svoltando su via San Paolo quando è avvenuto l’impatto con una Volkswagen Golf guidata da un 23enne, che viaggiava in direzione Rimini. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, che è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Le tre persone a bordo del furgone sono rimaste illese.

