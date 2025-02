Incidente in via XXV Marzo: sedicenne in moto finisce fuori strada e si frattura una gamba

Incidente in via XXV Marzo: sedicenne in moto finisce fuori strada e si frattura una gamba.

Ieri un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Domagnano, in via XXV Marzo, nella corsia discendente, all'altezza del locale Serenella. Il giovane, alla guida di una moto, è uscito di strada riportando una frattura a una gamba. Per lui una prognosi di 30 giorni. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile per ricostruire la dinamica dell'incidente che avrebbe coinvolto anche una macchina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: