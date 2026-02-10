Incidente Kimi Antonelli: nessun illecito penale nel sinistro. "Pilota coinvolto ma illeso", fa sapere Mercedes

Nessun illecito penale e nessun ferito nell'incidente in cui è rimasto coinvolto Kimi Antonelli. La notizia sta avendo eco internazionale, dai media italiani a quelli stranieri, vista l'importanza dell'astro nascente della Formula 1. Sinistro avvenuto a Serravalle nella notte tra sabato e domenica. La supercar con targa italiana – 4000 di cilindrata - viaggiava a velocità sostenuta lungo la superstrada ed è finita contro un muro a Serravalle, nelle vicinanze dell'incrocio con via Ranco, nella zona dell'ex Electronics.

Come spiegato dalla Polizia Civile in una nota, l'auto ha colpito prima un palo a bordo strada, poi ha urtato per due volte il guardrail al centro e ha finito la sua corsa contro un muretto. Il fattore velocità emerge dai rilievi: circa 144 metri di frenata. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

La news ha fatto il giro del web e ha portato la Mercedes – team di Antonelli - a intervenire. Come riportato da SkySport che cita Mercedes, Kimi – residente a San Marino ed di recente nominato Ambasciatore dello sport italiano nel mondo per il Titano - è rimasto coinvolto nell'incidente e sarebbe stato lui a chiamare gli agenti. Il pilota, illeso, sarà regolarmente in Bahrain per i test di Formula 1 che partiranno l'11 febbraio.

Dalle forze dell'ordine nessuna conferma della presenza, o meno, di Antonelli a bordo dell'auto, così come del numero di passeggeri e di chi guidasse. Al di là del caso specifico, il codice della strada sammarinese non prevede limiti di età e di cilindrata, quindi la persona con patente del Titano può guidare supercar indipendentemente dai suoi anni, anche veicoli targati Italia.







