Incidente mortale: la Scuola Superiore di San Marino vicina alle famiglie dei ragazzi coinvolti.

La direzione, gli insegnanti e tutto il personale della Scuola Secondaria Superiore esprimono, in una nota, la loro vicinanza alle famiglie dei due alunni coinvolti nel drammatico incidente di domenica scorsa. "Non ci sono parole per esprimere il dolore provocato in noi dalla notizia che un nostro carissimo alunno, che avremmo accompagnato nell’ultimo anno del suo percorso liceale, non sarà più tra i banchi, alla riapertura della scuola ormai imminente. - scrivono - Le nostre più profonde e sentite condoglianze vanno quindi ai suoi genitori, alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Vicinanza anche alla giovane ragazza che sta ancora lottando per uscire dal pericolo.

La scuola è una comunità di sapere, conoscenza e crescita, ma anche di affetti indelebili, che si consolidano tra i banchi e che per molti restano forti per tutta la vita. - concludono. Ci stringiamo dunque ai familiari, a tutti i nostri studenti e all’intera comunità in questi terribili giorni di cordoglio collettivo.

