Incidente mortale: ospedale Bufalini, sempre in rianimazione la sedicenne sammarinese.

Dall'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata dalla notte dell'incidente sulla SS16 a Viserba, nuovo aggiornamento per la ragazza sammarinese: lotta tra la vita e la morte ed è sempre ricoverata in Rianimazione, in condizioni disperate. La prognosi resta riservata.

Ancora da fissare le esequie di Simone De Luigi, il 18enne giovane promessa del tennis sammarinese morto per le ferite riportate nello scontro.

