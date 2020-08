Incidente Serravalle, lotta per la vita il 24enne sammarinese A preoccupare i medici un forte trauma cranio facciale

Lotta per la vita al Bufalini di Cesena Simone Felici, il 24enne sammarinese che nel tardo pomeriggio di ieri, in via Cesare Cantù a Serravalle. ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un cancello. A stabilire le cause dell'incidente, avvenuto lungo un rettilineo e nel quale non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo, sarà la Polizia Civile di San Marino. Le condizioni del giovane sono apparse da subito molto gravi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ieri attorno alle 19 dall'ospedale di Stato, dove è stato stabilizzato, lo ha trasportato all'ospedale di Cesena dove tutt'ora è ricoverato in condizioni gravissime, in rianimazione. A preoccupare i medici, che si sono riservati la prognosi, in particolare un forte trauma cranio facciale ed una gravissima lesione ad una gamba.





