Incidente Serravalle, stabili le condizioni del 18enne ricoverato al Bufalini L'altro giovane coinvolto è minorenne ed è ricoverato in ortopedia a San Marino. Dinamica al vaglio della Polizia civile

Incidente Serravalle, stabili le condizioni del 18enne ricoverato al Bufalini.

Gravi ma stazionarie le condizioni del giovane sammarinese ricoverato al Bufalini per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto ieri sera alle 22 in via Olivella, a Serravalle. Il ragazzo, 18 anni, era in sella ad una moto insieme ad un amico, sammarinese anch'esso, minorenne e ricoverato in ortopedia all'Ospedale di Stato con una prognosi è di 40 giorni.

I due stavano scendendo verso Dogana quando, nell'affrontare una semicurva, si sono scontrati con un'auto italiana che stava salendo verso il centro del castello. Ad intervenire per i soccorsi anche ambulanze e pronto intervento inviati dagli organizzatori del Legend, in quanto impegnati nelle vicinanze per la prova speciale. La dinamica è al vaglio della Polizia civile.

