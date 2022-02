Incidente stradale a Galazzano: auto finisce fuori strada [Video]

Nel video le immagini dell'incidente

Incidente stradale questa mattina a Galazzano. Attorno alle 8.30 unAudi con targa sammarinese è stata urtata da una Peugeot in ascesa che non avrebbe rispettato la precedenza nella rotonda. Nell'impatto l'Audi è finita nel fosso al margine della careggiata. Nessuna grave conseguenza per il guidatore secondo le prime informazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che, con il proprio mezzo, è riuscita a frenare la corsa dell'auto e aiutare il conducente ad uscire dall'auto.