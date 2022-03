INCIDENTE Incidente stradale ad Acquaviva: auto impatta contro moto

Incidente stradale ad Acquaviva: auto impatta contro moto.

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica ad Acquaviva. Un'auto, guidata da un 51enne che stava svoltando in via Nitella verso Gualdicciolo, si è scontrata con un motociclo che stava percorrendo via Rivo Fontanelle in direzione Borgo Maggiore. In sella al motociclo un 18enne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: