INCIDENTE STRADALE Incidente stradale: cappotta auto con targa sammarinese Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini e il personale del 118.

Incidente stradale: cappotta auto con targa sammarinese.

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi fuori dal confine di stato di Dogana. Una Subaru con targa sammarinese si è cappottata per ragioni ancora da verificare mentre percorreva la superstrada in direzione mare. All'interno dell'abitacolo due ragazzi che hanno avuto difficoltà ad uscire dall'auto: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini e il personale del 118. Dalle prime informazioni pare che non si registrino feriti gravi.

Per i rilievi sul posto la Polizia Municipale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: