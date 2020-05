Incidente stradale sulla superstrada, coinvolto scooter A bordo due giovani ora in osservazione all'ospedale di Stato

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Superstrada, a Borgo Maggiore, davanti alla piscina dei Tavolucci. Coinvolti un'auto ed uno scooter: entrambi i mezzi stavano viaggiando nella corsia discendente e per cause che dovrà accertare la Polizia Civile l'auto ha agganciato il motorino, che è stata scaraventato ad alta velocità contro uno palo di segnaletica dell'autovelox. A bordo dello scooter c'erano due ragazzi, di 17 anni lui e 22 lei, che si trovano ora all'ospedale di Stato. Sono in corso accertamenti ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.



