Incidente sul lavoro ad Acquaviva: ferite lievi per un 60enne caduto dalla scala

Incidente sul lavoro ad Acquaviva: ferite lievi per un 60enne caduto dalla scala.

Ha riportato ferite guaribili in 5 giorni, il 61enne che stava lavorando alla San Marino Salumi di Gualdicciolo. L'incidente sul lavoro è avvenuto mentre l'uomo, dipendente della ditta con mansione di manutentore, era impegnato ad eseguire lavori di manutenzione sopra una scala a libretto posta all’interno di una cella frigo. Per cause in corso di accertamento da parte del personale dell’unità “antincendio-infortuni sul lavoro” insieme ai tecnici della sezione del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, l'operaio cadeva dalla scala. Una brutta caduta con conseguenze meno gravi del previsto. Prima l'intervento del 118, poi il trasferimento al Pronto Soccorso; dopo gli accertamenti sanitari veniva dimesso con prognosi di pochi giorni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: