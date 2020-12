Incidente sul lavoro: operaio schiacciato tra la sua auto ed un muretto

Un operaio di 50 anni è morto nel pomeriggio in alta Valmarecchia, a Maiolo. E' rimasto schiacciato tra un muretto e la propria automobile, parcheggiata in discesa: probabilmente il freno a mano non ha retto e l'uomo è morto mentre tentava di risalire a bordo. La dinamica è comunque tutta da chiarire ed è al vaglio dei carabinieri di Novafeltria. L'operaio si trovava sul posto per un sopralluogo, in vista di lavori sull'energia elettrica pianificati per i prossimi giorni.