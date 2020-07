ACQUAVIVA Incidente sul lavoro: per non restare schiacciato 59enne scappa ma si ferisce al volto

L'incidente è avvenuto mercoledì mattina alla Aqua iva srl che si trova in via Biagio Di Santolino 11 ad Acquaviva. Un magazziniere, 59 enne italiano, ma residente sul Titano, G.E. le iniziali, era impegnato con un carrello elevatore elettrico per spostare un bancale da una scaffalatura; nel corso della movimentazione il bancale si piegava verso il suolo portando con sè il macchinario, il magazziniere per evitare di rimanere schiacciato si sfilava dall’area e nel fare ciò, per cause in corso di accertamento, si procurava un trauma al volto. Trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso, dopo gli accertamenti sanitari veniva disposto il ricovero in Ospedale con una prognosi di trenta giorni. Sul posto è intervenuto il personale della sezione antincendio-infortuni insieme alla sezione Sicurezza sul Lavoro del Dipartimento Prevenzione ISS, per ricostruire i fatti.





