BORGO MAGGIORE Incidente sul lavoro per un italiano di 20 anni, prognosi di 25 giorni

Stava eseguendo lavori di rifinitura con il silicone, a metà mattinata, sulla veranda di una abitazione privata di Borgo Maggiore, a lato di via dei Boschetti. Il giovane, C.C. le iniziali del ragazzo del 2002, dipendente della ditta Edilinfissi di Rimini, era in cima a una scala in alluminio a sfilo, quando è caduto dalla scala finendo sulla pavimentazione esterna. Sul posto il 118 che lo ha portato nel vicino ospedale dove l'operaio è stato medicato e in seguito dimesso con una prognosi di 25 giorni. Sul posto anche il personale dell’unità “antincendio-infortuni sul lavoro” della Polizia Civile che ha eseguito rilievi tecnici e fotografici all’esterno e ricostruito la dinamica dell'incidente sul lavoro.

