Incidente sulla Consolare, si scontrano auto sammarinese e mezzo delle Poste [fotogallery].

Incidente nel primo di pomeriggio di mercoledì sulla Superstrada Rimini – San Marino, a Cerasolo Ausa. A scontrarsi un Toyota Rav 4, con targa sammarinese, una Fiat Panda di Poste italiane. I due mezzi provenivano da direzioni opposte: il primo da via La Pastora, la seconda da via Pier Paolo Pasolini. E si sono scontrate al centro delle carreggiate della Consolare, in un incrocio regolato da semafori.

Sul posto personale dell'Anas, i Vigili del Fuoco e, per i soccorsi, due ambulanze e un'auto medicalizzata. Due le persone trasportate in pronto soccorso; entrambe – pare – si trovavano sull'auto delle Poste.

