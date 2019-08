Incidente sulla marecchiese: coinvolta auto sammarinese

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Marecchiese in località Sant'Ermete: coinvolta un'audi con targa sammarinese guidata da una ragazza. L'auto stava effettuando una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio di un negozio, ma non si è accorta che uno scooter la stava sorpassando. Inevitabile lo scontro: il guidatore dello scooter, dopo aver centrato il lunotto anteriore dell'auto, è stato sbalzato nel parcheggio del negozio. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale