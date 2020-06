Incidente sulla Sottomontana, prognosi di 20 giorni per un ciclista

Incidente questa mattina sulla Sottomontana, ma per il quale è ancora incerta la dinamica. Coinvolto un ciclista sammarinese di 68 anni, che stava viaggiando in direzione Murata. Dai rilievi eseguiti dalla Polizia Civile pare si possa escludere che l'uomo sia entrato in collisioni con altri mezzi. Per favorire i soccorsi, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Per l'uomo la prognosi è di 20 giorni per un trauma cranico.