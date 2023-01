Incidente sulla Super: a terra moto 125 dopo scontro con auto [video e fotogallery] Frattura alla clavicola per il giovane sammarinese in sella alla due ruote. Sul posto Polizia Civile e Gendarmeria per i rilievi e la gestione del traffico

Incidente poco dopo le 15.30 sulla Superstrada, all'altezza dell'incrocio per Cailungo. A scontrarsi una Golf, condotta da una donna, e una moto, un Ktm Duke 125, che viaggiavano entrambi in direzione monte. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Civile, i due mezzi, con targa sammarinese, si sono toccati sulla linea di mezzeria e la moto, dopo aver perso il controllo, ha terminato la propria corsa a circa 20 metri dal punto dell'impatto. Il ragazzo - 18enne sammarinese - in sella alla due ruote è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale per la frattura di una clavicola; ne avrà per 30 giorni. Nessuna conseguenza invece per la conducente dell'auto. Sul posto anche due pattuglie della Gendarmeria per gestire il traffico proveniente da valle e da Cailungo e facilitare così i rilievi.

