DOMAGNANO Incidente sulla Super: scontro moto-scooter, due giovani all'ospedale

Incidente sulla Super: scontro moto-scooter, due giovani all'ospedale.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, incidente sulla Superstrada a Domagnano. All'altezza dell'incrocio con via Giosuè Carducci, una moto e uno scooter si sono scontrate, probabilmente per una precedenza non rispettata. Due le ambulanze intervenute per i soccorsi ai due giovani, entrambi sammarinesi, coinvolti nello scontro. Sul posto anche la Gendarmeria e la Polizia Civile che hanno momentaneamente chiuso la Super, deviando il traffico dentro il centro di Domagnano, per agevolare i rilievi. I due giovani sono stati immediatamente sottoposti ad accertamenti, le loro condizioni non sono gravi, trascorreranno comunque la notte in osservazione all'Ospedale di stato.





Foto Gallery Foto dell'incidente a Domagnano

I più letti della settimana: