Incidente sulla superstrada: chiuso traffico in salita verso San Marino

Le immagini dei soccorsi e dei rilievi

Brutto incidente nella tarda mattinata sulla superstrada in direzione San Marino, all’altezza del ristorante “La Puraza”. Al momento la circolazione in salita risulta bloccata con i veicoli che vengono deviati e fatti tornare indietro. A rimanere coinvolti sarebbero stati una moto e un ciclista. A bordo della bicicletta un uomo di Rimini di 80 anni che stava cambiando direzione di marcia e si era spostato sulla carreggiata di sinistra mentre sopraggiungeva la moto di grossa cilindrata. L'impatto è stato violentissimo con l'ottantenne sbalzato a diversi meri di distanza. Le sue condizione sono apparse subito molto gravi tanto che è stato allertato l'elisoccorso che lo ha poi trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Illese le persone a bordo della moto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.