Incidente nel primo pomeriggio a Borgo Maggiore, lungo Via Ventotto Luglio, nella corsia discendente. Poco dopo la rotonda per Acquaviva, una microcar, guidata da una ragazza di 15 anni, ha perso il controllo in curva a causa dell'asfalto bagnato finendo contro il muro che delimita la carreggiata sulla destra. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.

Trasportata all'ospedale di stato la ragazza fortunatamente ha riportato solo lievi ferite con una prognosi di 6 giorni.